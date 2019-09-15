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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 90
1:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 64
Сапата 90
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
15 сент. 2019, 13:30 МСК
15.09.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
97
Раду
Ионуц Раду
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90'
90'
90
3
Баррека
Антонио Баррека
82
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
21
Радованович
Иван Радованович
70
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
82
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
33
Паяч
Марко Паяч
19
Пандев
Горан Пандев
9
Санабрия
Антонио Санабрия
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
60
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
56
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90'
90'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
21
Кастань
Тимоти Кастань
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
15
де Рон
Мартен де Рон
9
Муриэль
Луис Муриэль
64'
99
Барроу
Муса Барроу