Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Куртич 36
Куртич 45
Гомес 84
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
30 окт. 2016, 14:30 МСК
30.10.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
25
Конко
Абдулай Конко
36
93
Драме
Букари Драме
12
10
Гомес
Алехандро Гомес
84'
84'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
36'
45'
36', 45'
64
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
88
Грасси
Альберто Грасси
19
Кессье
Франк Кессье
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
80
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
62
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
45
22
Лазович
Дарко Лазович
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
9
Симеоне
Джованни Симеоне