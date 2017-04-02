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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:5
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 25
Гомес 32
Гомес 63
Кальдара 76
Гомес 83
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
2 апр. 2017, 16:00 МСК
2.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
83
Рубиньо
Рубиньо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
45
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
56
22
Лазович
Дарко Лазович
72
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
11
Палладино
Раффаэле Палладино
17
Таарабт
Адель Таарабт
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
76'
76'
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
63'
83'
32'
63', 83'
32'
83
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
81
24
Конти
Андреа Конти
25'
25'
79
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
25
Конко
Абдулай Конко
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич