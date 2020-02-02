Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Марко Ройс
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Толой 13
Иличич 35
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 19
Санабрия 33
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
13'
13'
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
35'
35'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
22
Белланова
Раоуль Белланова
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
5
Тамезе
Адриен Тамезе
9
Муриэль
Луис Муриэль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
19'
19'
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
33'
33'
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
2
Сапата
Кристиан Сапата
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
3
Баррека
Антонио Баррека
21
Радованович
Иван Радованович
29
Кассата
Франческо Кассата
19
Пандев
Горан Пандев
23
Дестро
Маттиа Дестро
30
Фавилли
Андреа Фавилли