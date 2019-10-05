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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Шоне 41
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Эрнандес 51
Кессье 57
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
5 окт. 2019, 21:45 МСК
5.10.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
97
Раду
Ионуц Раду
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
20
Шоне
Лассе Шоне
41'
41'
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
29
Кассата
Франческо Кассата
19
Пандев
Горан Пандев
9
Санабрия
Антонио Санабрия
30
Фавилли
Андреа Фавилли
Милан
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
51'
51'
90
43
Дуарте
Лео Дуарте
90
20
Билья
Лукас Билья
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
57'
57'
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау