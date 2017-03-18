Матч завершен
Милан
Милан
Фернандес 33
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
18 марта 2017, 22:45 МСК
18.03.2017, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Милан
мин
14
Фернандес
Матиас Фернандес
33'
33'
74
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
3
33
Куцка
Юрай Куцка
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
87
11
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
31
Антонелли
Лука Антонелли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
17
Таарабт
Адель Таарабт
76
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
5
Иццо
Армандо Иццо
69
94
Катальди
Данило Катальди
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
22
Лазович
Дарко Лазович
61
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
30
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
2
Эденилсон
Эденилсон
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
11
Палладино
Раффаэле Палладино
51
Пинилья
Маурисио Пинилья