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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Нинкович 11
Куцка 80
Паволетти 86
3:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
25 окт. 2016, 21:45 МСК
25.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
2
Эденилсон
Эденилсон
78
99
Нинкович
Никола Нинкович
11'
11'
54
9
Симеоне
Джованни Симеоне
67
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
21
Орбан
Лукас Орбан
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
10
Нтчам
Оливье Нтчам
27
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
86'
11
Окампос
Лукас Окампос
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
16
Поли
Андреа Поли
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
33
Куцка
Юрай Куцка
80'
80'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
70
70
Бакка
Карлос Бакка
58
10
Хонда
Кейсуке Хонда
62
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
1
Габриэл
Габриэл
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Эли
Родриго Эли
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
8
Сусо
Сусо
80
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула