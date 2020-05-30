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Матч-центр
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Мият Гачинович
№11
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Сербия
Дата рождения
8 февр. 1995 (25) лет
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
67'
67'
67'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 84'
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 84'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
90'
90'
90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 74' - 90'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 74' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 71'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 71'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
минуты: 78' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 78' - 90'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
Айнтрахт
5 : 0
Аугсбург
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Байер
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 1
Фортуна
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Фортуна
1
был в запасе
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