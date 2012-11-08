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Матч-центр
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Даниэль Пачеко
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
20:00
Анжи
1 : 0
Ливерпуль
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
20:00
минуты: 61' - 90'
Анжи
1
Ливерпуль
0
минуты: 61' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
минуты: 1' - 62'