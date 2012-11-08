Даниэль Пачеко
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 20:00
Анжи
1 : 0
Ливерпуль
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 20:00
минуты: 61' - 90'
Анжи
1
Ливерпуль
0
минуты: 61' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 62'
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
минуты: 1' - 62'