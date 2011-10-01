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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Гонсалес 59
1:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Тамудо 20
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
1 окт. 2011, 19:00 МСК
1.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
63
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Циолис
Александрос Циолис
46
0
Самперио
Хаиро Самперио
74
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
59'
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Стуани
Кристиан Стуани
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
46
0
Ботельо
Педро Ботельо
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
20'
20'
73
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
57
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Пити
Пити
0
Мичел
Мичел
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Коке
Коке
0
Делибашич
Андрия Делибашич