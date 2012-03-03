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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 45
Мичу 64
Тамудо 67
Пити 72
4:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Торрехон 9
Колса 28
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2012, 20:00 МСК
3.03.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
75
0
Мовилья
Хосе Мовилья
39
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Мичу
Мичу
45'
64'
45', 64'
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Браво
Рауль Браво
0
Пити
Пити
72'
0
Мичел
Мичел
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
67'
0
Бангура
Ласс Бангура
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
9'
9'
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
4
0
Колса
Гонсало Колса
28'
28'
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
69
0
Стуани
Кристиан Стуани
61
0
Арана
Мануэль Арана
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Луке
Хулиан Луке
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Мунитис
Педро Мунитис