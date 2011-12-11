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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 90
1:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 10
Ново 37
Ново 67
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
11 дек. 2011, 14:00 МСК
11.12.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
64
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
74
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Мичу
Мичу
90'
90'
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Браво
Рауль Браво
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Коке
Коке
0
Делибашич
Андрия Делибашич
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
80
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ново
Начо Ново
37'
67'
37', 67'
70
0
Баррал
Давид Баррал
10'
10'
76
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран