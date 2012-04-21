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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Сангой 18
Билич 78
2:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Лабака 51
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
21 апр. 2012, 19:00 МСК
21.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
75
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Колунга
Адриан Колунга
66
0
Трехо
Оскар Трехо
82
0
Сангой
Гастон Сангой
18'
18'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Каштру
Андре Каштру
0
Касес
Начо Касес
0
Менди
Формос Менди
0
Билич
Мате Билич
78'
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Браво
Рауль Браво
78
0
Лабака
Микель Лабака
51'
51'
90
0
Робер
Робер
64
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пити
Пити
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
34
0
Коста
Диего Коста
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Бенито
Диего Бенито
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура