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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Трасоррас 40
Гуэрра 48
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Джони 49
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
23 сент. 2015, 21:00 МСК
23.09.2015, 21:00 МСК
среда
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
15
Рац
Рэзван Рац
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
22
Льоренте
Диего Льоренте
90
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
27
8
Баэна
Рауль Баэна
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
40'
40'
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
23
Бебе
Бебе
64
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
48'
48'
72
Запасные
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
24
Фаринья
Луис Фаринья
17
Куини
Куини
16
Жанг
Ченгдонг Жанг
9
Манушу
Манушу
19
Бангура
Ласс Бангура
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Спортинг
мин
13
Гарсия
Альберто Гарсия
90
15
Канелья
Роберто Канелья
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
17
Омар
Омар
90
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
64
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
43
23
Джони
Джони
49'
49'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
72
Запасные
26
Диас
Деннис Диас
11
Лора
Альберто Лора
3
Менендес
Алекс Менендес
6
Альварес
Серхио Альварес
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
19
Кармона
Карлос Кармона
16
Кастро
Карлос Кастро