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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кастро 62
1:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
2 мая 2012, 21:00 МСК
2.05.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
0
Чико
Чико
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
62'
62'
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
83
0
Касадесус
Виктор Касадесус
46
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
88
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Бигас
Педро Бигас
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Абдон
Абдон
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
68
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Мичу
Мичу
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
85
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
82
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Нуньес
Айтор Нуньес
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура