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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Рамис 57
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
22 янв. 2012, 18:00 МСК
22.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
66
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
72
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Переа
Альберто Переа
0
Райко
Райко
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
57'
57'
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
81
0
Марти
Хосе Луис Марти
54
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Огунжими
Марвин Огунжими
66
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Бигас
Педро Бигас
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Пина
Томас Пина
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед