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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Альфаро 12
1:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 7
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
19 апр. 2013, 22:00 МСК
19.04.2013, 22:00 МСК
пятница
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
77
0
Пина
Томас Пина
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
12'
12'
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Хемед
Томер Хемед
69
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Луна
Антонио Луна
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
72
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
7'
7'
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
80
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
66
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Васкес
Франко Васкес