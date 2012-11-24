Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Баптистао 87
Делибашич 90
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
24 нояб. 2012, 18:00 МСК
24.11.2012, 18:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Родри
Родри
58
0
Тито
Тито
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
51
0
Домингес
Алехандро Домингес
79
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
87'
87'
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90'
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Васкес
Франко Васкес
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Пина
Томас Пина
86
0
Перейра
Мишель Перейра
76
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
66
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Наварро
Химо Наварро
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Де Диос Кристето
Карлос Де Диос Кристето
0
Арисменди
Хавьер Арисменди