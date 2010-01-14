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Кубок Испании
Мальорка VS Райо Вальекано
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Мальорка - Райо Вальекано: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
3:1
Первый матч 1:2
Мальорка - Райо Вальекано: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
14 янв. 2010, 22:00 МСК
14.01.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
20
Седлар
Александар Седлар
17
Будимир
Анте Будимир
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
1
Рейна
Маноло Рейна
3
Лумор
Лумор
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
24
Вальент
Мартин Вальент
7
Посо
Алехандро Посо
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
1
Фабри
Фабри
-
2
Састре
Жоан Састре
-
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
23
Фебас
Алейш Фебас
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
Райо Вальекано
мин
28
Монтьель
Хонатан Монтьель
2
Тито
Тито
16
Милич
Антонио Милич
4
Суарес
Марио Суарес
18
Гарсия
Альваро Гарсия
Запасные
25
Сантамария
Роберто Сантамария
-
8
Трехо
Оскар Трехо
-
7
Ульоа
Леонардо Ульоа
-
17
Адвинкула
Луис Адвинкула
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
22:00
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
22:00
Мальорка
1
Райо Вальекано
1
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Мальорка
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Райо Вальекано
2
Мальорка
0
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:00
Мальорка
1 : 0
Райо Вальекано
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:00
Мальорка
1
Райо Вальекано
0
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
0 : 1
Мальорка
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
18:00
Райо Вальекано
0
Мальорка
1
14.01.2010
14 янв. 2010
чт
22:00
Мальорка
3 : 1
Райо Вальекано
14.01.2010
14 янв. 2010
чт
22:00
Мальорка
3
Райо Вальекано
1
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
22:00
Райо Вальекано
2 : 1
Мальорка
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
22:00
Райо Вальекано
2
Мальорка
1
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