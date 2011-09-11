Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
11 сент. 2011, 19:00 МСК
11.09.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
61
0
Мовилья
Хосе Мовилья
81
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
64
0
Пити
Пити
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
4
Исмаэль
Исмаэль
0
Браво
Рауль Браво
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Мичел
Мичел
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
72
0
Микаэл
Рубен Микаэл
54
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Матеос
Давид Матеос
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Баррера
Пабло Баррера