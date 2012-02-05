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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 33
1:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Коста 75
Мичу 82
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2012, 21:45 МСК
5.02.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
62
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
46
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
33'
33'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
66
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Матеос
Давид Матеос
0
Абрахам
Абрахам
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
Райо Вальекано
мин
0
Райко
Райко
46
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
90
0
Тито
Тито
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
27
0
Мичу
Мичу
82'
82'
85
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пити
Пити
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Коста
Диего Коста
75'