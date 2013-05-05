Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 26
Родри 50
Апоньо 90
3:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
5 мая 2013, 18:00 МСК
5.05.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
86
0
Апоньо
Апоньо
90'
26'
90'
26'
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
61
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Родри
Родри
50'
50'
72
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Ромарик
Ромарик
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
0
Кармона Перес
Адриа Кармона Перес
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
52
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
56
0
Пити
Пити
90
0
Васкес
Франко Васкес
67
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Переа
Альберто Переа
0
Сабальс
Адриан Сабальс