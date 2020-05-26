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Лента
Матч-центр
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Бас Дост
№9
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 мая 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 74'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 1' - 74'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 76' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 76' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18'
89'
18'
89'
18'
89'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
18'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
72'
72'
72'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
72'
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
80'
80'
80'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
80'
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
3
Байер
0
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
48'
48'
48'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
48'
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Боруссия
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 1
Фортуна
57'
57'
57'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
57'
был в запасе
Айнтрахт
2
Фортуна
1
был в запасе