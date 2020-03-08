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Джампаоло Паццини
№11
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 авг. 1984 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
86'
86'
86'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
86'
минуты: 69' - 90'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 69' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
87'
87'
87'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
87'
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
14'
14'
14'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
14'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
69'
69'
69'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
69'
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Верона
0
Милан
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Верона
1
Болонья
1
был в запасе