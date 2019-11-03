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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Верона
Верона
Пессина 81
2:1
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Балотелли 85
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
3 нояб. 2019, 17:00 МСК
3.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
3
Витале
Луиджи Витале
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
32
Пессина
Маттео Пессина
81'
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
85'
85'
90
28
Ромуло
Ромуло
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
16
Курсио
Фелипе Курсио
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
21
Матри
Алессандро Матри
18
Айе
Флориан Айе