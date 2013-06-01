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Давид Альбельда
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Севилья
4 : 3
Валенсия
43'
43'
43'
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 46'
Севилья
4
Валенсия
3
минуты: 1' - 46'
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Валенсия
1 : 0
Гранада
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 56'
Валенсия
1
Гранада
0
минуты: 1' - 56'
18.05.2013
18 мая 2013
сб
19:00
Хетафе
0 : 1
Валенсия
18.05.2013
18 мая 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 86'
Хетафе
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 86'
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 4
Валенсия
12.05.2013
12 мая 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 78'
Райо Вальекано
0
Валенсия
4
минуты: 1' - 78'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
22:00
Реал Сосьедад
4 : 2
Валенсия
66'
66'
66'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 76'
Реал Сосьедад
4
Валенсия
2
минуты: 1' - 76'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
22:59
Валенсия
5 : 1
Малага
51'
51'
51'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
22:59
минуты: 1' - 68'
Валенсия
5
Малага
1
минуты: 1' - 68'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
21:00
Эспаньол
3 : 3
Валенсия
90'
90'
90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Эспаньол
3
Валенсия
3
минуты: 46' - 90'
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
22:00
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
22:00
был в запасе
Валенсия
2
Вальядолид
1
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
был в запасе
Валенсия
3
Бетис
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:00
Атлетик
1 : 0
Валенсия
53'
53'
53'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:00
минуты: 30' - 90'
Атлетик
1
Валенсия
0
минуты: 30' - 90'
3.03.2013
3 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
3.03.2013
3 марта 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
20:00
Сарагоса
2 : 2
Валенсия
24'
24'
24'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Сарагоса
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 81'
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:00
Сельта
0 : 1
Валенсия
30'
30'
30'
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 61'
Сельта
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 61'
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
21:00
Валенсия
1 : 1
Барселона
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Барселона
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
-:-
Депортиво
2 : 3
Валенсия
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
-:-
был в запасе
Депортиво
2
Валенсия
3
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 0
Севилья
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 40'
Валенсия
2
Севилья
0
минуты: 1' - 40'
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
20:00
Гранада
1 : 2
Валенсия
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 55'
Гранада
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 55'
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:00
Валенсия
4 : 2
Хетафе
90'
90'
90'
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
4
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
Валенсия
0 : 1
Райо Вальекано
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Валенсия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
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