Давид Альбельда
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
Севилья
4 : 3
Валенсия
43'
43'
43'
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Севилья
4
Валенсия
3
минуты: 1' - 46'
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Валенсия
1 : 0
Гранада
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 56'
Валенсия
1
Гранада
0
минуты: 1' - 56'
18.05.2013 18 мая 2013 сб 19:00
Хетафе
0 : 1
Валенсия
18.05.2013 18 мая 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 86'
Хетафе
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 86'
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 4
Валенсия
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 78'
Райо Вальекано
0
Валенсия
4
минуты: 1' - 78'
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 22:00
Реал Сосьедад
4 : 2
Валенсия
66'
66'
66'
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 22:00
минуты: 1' - 76'
Реал Сосьедад
4
Валенсия
2
минуты: 1' - 76'
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 22:59
Валенсия
5 : 1
Малага
51'
51'
51'
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 22:59
минуты: 1' - 68'
Валенсия
5
Малага
1
минуты: 1' - 68'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:00
Эспаньол
3 : 3
Валенсия
90'
90'
90'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Эспаньол
3
Валенсия
3
минуты: 46' - 90'
7.04.2013 7 апр. 2013 вс 22:00
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
7.04.2013 7 апр. 2013 вс 22:00
был в запасе
Валенсия
2
Вальядолид
1
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс -:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013 17 марта 2013 вс -:-
был в запасе
Валенсия
3
Бетис
0
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:00
Атлетик
1 : 0
Валенсия
53'
53'
53'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:00
минуты: 30' - 90'
Атлетик
1
Валенсия
0
минуты: 30' - 90'
3.03.2013 3 марта 2013 вс -:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
3.03.2013 3 марта 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
Сарагоса
2 : 2
Валенсия
24'
24'
24'
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 81'
Сарагоса
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 81'
9.02.2013 9 февр. 2013 сб 20:00
Сельта
0 : 1
Валенсия
30'
30'
30'
9.02.2013 9 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 61'
Сельта
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 61'
3.02.2013 3 февр. 2013 вс 21:00
Валенсия
1 : 1
Барселона
3.02.2013 3 февр. 2013 вс 21:00
был в запасе
Валенсия
1
Барселона
1
был в запасе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
Депортиво
2 : 3
Валенсия
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
был в запасе
Депортиво
2
Валенсия
3
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс -:-
Валенсия
2 : 0
Севилья
13.01.2013 13 янв. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 40'
Валенсия
2
Севилья
0
минуты: 1' - 40'
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 20:00
Гранада
1 : 2
Валенсия
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 55'
Гранада
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 55'
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:00
Валенсия
4 : 2
Хетафе
90'
90'
90'
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
4
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 19:00
Валенсия
0 : 1
Райо Вальекано
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 19:00
был в запасе
Валенсия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
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