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Андерсон де Сауза
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2009/2010
2008/2009
2.05.2010
2 мая 2010
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 2
Челси
2.05.2010
2 мая 2010
вс
15:30
был в запасе
Ливерпуль
0
Челси
2
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:30
Тоттенхэм
2 : 1
Челси
53'
53'
53'
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Челси
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
Челси
1 : 0
Болтон
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
был в запасе
Челси
1
Болтон
0
был в запасе
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Челси
71'
71'
71'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
14:45
минуты: 1' - 82'
Манчестер Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 82'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
39'
39'
39'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 72'
Челси
7
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 72'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 1' - 90'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Блэкберн
1 : 1
Челси
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Блэкберн
1
Челси
1
минуты: 74' - 90'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Челси
4 : 1
Вест Хэм
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Челси
4
Вест Хэм
1
был в запасе
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
19:00
Челси
2 : 0
Арсенал
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Челси
2
Арсенал
0
был в запасе
2.02.2010
2 февр. 2010
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
2.02.2010
2 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
1
Челси
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 76' - 90'
Бернли
1
Челси
2
минуты: 76' - 90'
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
Челси
3 : 0
Бирмингем Сити
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Челси
2 : 1
Портсмут
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 59'
Челси
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 59'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
86'
86'
86'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Челси
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Арсенал
0 : 3
Челси
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 68' - 90'
Арсенал
0
Челси
3
минуты: 68' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 62'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 4
Челси
61'
61'
61'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
61'
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Челси
4
минуты: 1' - 90'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:30
Челси
5 : 0
Блэкберн
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:30
минуты: 61' - 90'
Челси
5
Блэкберн
0
минуты: 61' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2 : 1
Челси
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
Челси
2 : 0
Ливерпуль
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 76'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 76'
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