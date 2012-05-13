Болтон

Болтон
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Фил Паркинсон
Ф. Паркинсон
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Найджел Рео-Кокер Н. Рео-Кокер 		Пол 37 37 3 0 7 0
0
Марк Дэйвис М. Дэйвис 		Пол 34 35 4 0 4 0
0
Крис Иглс К. Иглс 		Пол 36 34 4 6 1 0
0
Давид Н'Гог Д. Н'Гог 		Нап 33 33 3 4 2 0
0
Кевин Дэйвис К. Дэйвис 		Нап 45 31 6 2 3 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Астон Вилла
38 7 17 14 37:53 38
17
Куинз Парк Рейнджерс
38 10 7 21 43:66 37
18
Болтон
38 10 6 22 46:77 36
19
Блэкберн
38 8 7 23 48:78 31
20
Вулверхэмптон
38 5 10 23 40:82 25
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Результаты
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Сток Сити
2 : 2
Болтон
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
38 тур
Сток Сити
2
Болтон
2
Англия. Премьер-Лига , 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
37 тур
Болтон
2
Вест Бромвич
2
Англия. Премьер-Лига , 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
Болтон
1 : 4
Тоттенхэм
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
34 тур
Болтон
1
Тоттенхэм
4
Англия. Премьер-Лига , 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Сандерленд
2 : 2
Болтон
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
36 тур
Сандерленд
2
Болтон
2
Англия. Премьер-Лига , 36 тур
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
Астон Вилла
1 : 2
Болтон
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 21:45
29 тур
Астон Вилла
1
Болтон
2
Англия. Премьер-Лига , 29 тур
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