Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Найджел Рео-Кокер Н. Рео-Кокер
|Пол
|37
|37
|3
|0
|7
|0
|
0Марк Дэйвис М. Дэйвис
|Пол
|34
|35
|4
|0
|4
|0
|
0Крис Иглс К. Иглс
|Пол
|36
|34
|4
|6
|1
|0
|
0Давид Н'Гог Д. Н'Гог
|Нап
|33
|33
|3
|4
|2
|0
|
0Кевин Дэйвис К. Дэйвис
|Нап
|45
|31
|6
|2
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|7
|17
|14
|37:53
|38
|
17
|38
|10
|7
|21
|43:66
|37
|
18
|38
|10
|6
|22
|46:77
|36
|
19
|38
|8
|7
|23
|48:78
|31
|
20
|38
|5
|10
|23
|40:82
|25
Результаты