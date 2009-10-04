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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 60
Малуда 90
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2009, 18:00 МСК
4.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
0
Илариу
Энрике Илариу
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Деку
Деку
76
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
60'
60'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Коул
Джо Коул
0
Малуда
Флоран Малуда
90'
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
84
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Риера
Альберт Риера
67
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
77
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог