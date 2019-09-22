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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Челси
Лондон
Канте 71
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Александер-Арнольд 14
Фирмино 30
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
22 сент. 2019, 18:30 МСК
22.09.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
42
33
Эмерсон
Эмерсон
15
7
Канте
Н'Голо Канте
71'
71'
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
77
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
15
Зума
Курт Зума
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
84
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
30'
30'
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
72
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
14'
14'
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
24
Брустер
Риан Брустер