Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 32
1:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
6 мая 2018, 18:30 МСК
6.05.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
18
Жиру
Оливье Жиру
32'
32'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
33
Эмерсон
Эмерсон
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
29
Соланке
Доминик Соланке
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн