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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 65
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 85
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
25 нояб. 2017, 20:30 МСК
25.11.2017, 20:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
89
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
89
11
Салах
Мохамед Салах
65'
65'
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
66
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
19
Мане
Садио Мане
11
Фирмино
Роберто Фирмино
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
83
7
Канте
Н'Голо Канте
90
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
74
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
77
10
Азар
Эден Азар
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
30
Луис
Давид Луис
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
85'
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес