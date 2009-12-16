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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 23
Лэмпард 79
2:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Пикьонн 51
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
16 дек. 2009, 22:45 МСК
16.12.2009, 22:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Деку
Деку
59
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
79'
79'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
64
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
23'
23'
90
0
Калу
Саломон Калу
72
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Коул
Джо Коул
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Борини
Фабио Борини
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
86
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
60
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
51'
51'
72
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Диндан
Аруна Диндан
0
Утака
Джон Утака