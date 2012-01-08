Матч завершен
Челси
Лондон
4:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2012, 18:00 МСК
8.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
МакИкран
Джошуа МакИкран
0
Ромеу
Ориоль Ромеу
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
Портсмут
мин
0
Хендерсон
Стефен Хендерсон
90
0
Пирс
Джейсон Пирс
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Уорд
Джоэл Уорд
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Норрис
Дэвид Норрис
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
0
Уильямс
Райан Уильямс
0
Мварувари
Бенджани Мварувари
0
Хусеклепп
Эрик Хусеклепп