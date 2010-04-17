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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 15
Бэйл 42
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Лэмпард 90
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
17 апр. 2010, 19:30 МСК
17.04.2010, 19:30 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
42'
42'
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
15'
15'
77
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
46
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
33
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90'
90'
90
0
Деку
Деку
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
0
Коул
Джо Коул
46
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Коул
Эшли Коул
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Анелька
Николя Анелька
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж