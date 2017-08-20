Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Батшуайи 82
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 24
Алонсо 88
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
20 авг. 2017, 18:00 МСК
20.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
80
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
15
Дайер
Эрик Дайер
68
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
43
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
9
Янссен
Венсан Янссен
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
24'
88'
24', 88'
90
30
Луис
Давид Луис
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
22
Виллиан
Виллиан
78
9
Мората
Альваро Мората
79
Запасные
2
Кабальеро
Вилли Кабальеро
31
Томори
Фикайо Томори
11
Педро
Педро
16
Кенеди
Роберт Кенеди
17
Мусонда
Шарли Мусонда
36
Скотт
Кайл Скотт
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
82'