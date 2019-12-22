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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 12
Виллиан 45
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
22 дек. 2019, 19:30 МСК
22.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
27
Моура
Лукас Моура
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
21
Фойт
Хуан Фойт
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
12'
45'
12'
45'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
5
Жоржиньо
Жоржиньо
24
Джеймс
Рис Джеймс
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи