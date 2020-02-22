Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 15
Алонсо 48
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Рюдигер 89
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
22 февр. 2020, 15:30 МСК
22.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
48'
48'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
89'
89'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
8
Баркли
Росс Баркли
77
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
18
Жиру
Оливье Жиру
15'
15'
71
Запасные
1
Кепа
Кепа
5
Зума
Курт Зума
33
Эмерсон
Эмерсон
22
Виллиан
Виллиан
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
47
Гилмор
Билли Гилмор
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
78
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
39
Танганга
Джафет Танганга
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
78
27
Моура
Лукас Моура
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
63
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
24
Орье
Серж Орье
15
Дайер
Эрик Дайер
20
Алли
Деле Алли
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
52
Скипп
Оливер Скипп
11
Ламела
Эрик Ламела