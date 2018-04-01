Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 30
1:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 45
Алли 62
Алли 66
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
1 апр. 2018, 18:00 МСК
1.04.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
10
Азар
Эден Азар
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
30'
30'
90
Запасные
37
Эдуарду
Эдуарду
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
18
Жиру
Оливье Жиру
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
45'
45'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
62'
66'
62', 66'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
10
Кейн
Гарри Кейн
27
Моура
Лукас Моура