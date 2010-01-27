Матч завершен
Челси
Лондон
Малуда 6
Лэмпард 32
Лэмпард 90
3:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
27 янв. 2010, 22:45 МСК
27.01.2010, 22:45 МСК
среда
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
6'
6'
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
32'
90'
32', 90'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Деку
Деку
90
0
Коул
Джо Коул
81
0
Анелька
Николя Анелька
88
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Матич
Неманья Матич
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Борини
Фабио Борини
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
72
0
Джером
Кэмерон Джером
56
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Мичел
Мичел
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри