Матч завершен
Челси
Лондон
Старридж 64
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Мерфи 21
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
18 февр. 2012, 15:30 МСК
18.02.2012, 15:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Бертранд
Райан Бертранд
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Мата
Хуан Мата
82
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
58
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
48
0
Старридж
Даниэль Старридж
64'
64'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Босингва
Жозе Босингва
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
0
Дрогба
Дидье Дрогба
Бирмингем Сити
мин
0
Дойл
Колин Дойл
90
0
Мерфи
Дэвид Мерфи
21'
21'
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Карр
Стефен Карр
15
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
84
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Матч
Джордон Матч
90
0
Редмонд
Натан Редмонд
90
0
Руни
Адам Руни
72
0
Гомис
Моргаро Гомис
90
Запасные
0
Батлэнд
Джек Батлэнд
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
0
Бурк
Крис Бурк
0
Рэйлли
Каллум Рэйлли
0
Джервис
Джейк Джервис
0
Асанте
Акваси Асанте