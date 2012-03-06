Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Челси
Лондон
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
6 марта 2012, 22:45 МСК
6.03.2012, 22:45 МСК
вторник
Составы