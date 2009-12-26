Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2009, 15:45 МСК
26.12.2009, 15:45 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
77
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
88
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
85
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
80
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
0
Старридж
Даниэль Старридж
67
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Коул
Джо Коул
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу