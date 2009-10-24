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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Челси
Лондон
Живе 20
Лэмпард 48
Эссьен 52
Лэмпард 60
Дрогба 64
5:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2009, 19:30 МСК
24.10.2009, 19:30 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
67
0
Терри
Джон Терри
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
61
0
Эссьен
Майкл Эссьен
52'
52'
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
48'
60'
48'
60'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Коул
Джо Коул
77
0
Дрогба
Дидье Дрогба
64'
64'
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Брума
Джеффри Брума
0
Деку
Деку
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
20'
20'
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
61
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
69
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
53
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Рид
Стивен Рид
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич