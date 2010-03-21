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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Диуф 70
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 6
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
21 марта 2010, 19:00 МСК
21.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Браун
Джейсон Браун
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
70'
70'
90
0
Данн
Дэвид Данн
57
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Калинич
Никола Калинич
63
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Линганзи
Амин Линганзи
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
Челси
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
45
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Калу
Саломон Калу
74
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
6'
6'
90
Запасные
0
Шебек
Ян Шебек
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Брума
Джеффри Брума
0
Деку
Деку
0
Коул
Джо Коул
0
Матич
Неманья Матич
0
Старридж
Даниэль Старридж