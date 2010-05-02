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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 33
Лэмпард 54
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
2 мая 2010, 15:30 МСК
2.05.2010, 15:30 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
57
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
77
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Родригес
Макси Родригес
43
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Дежен
Давид Дежен
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
54'
54'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Калу
Саломон Калу
88
0
Дрогба
Дидье Дрогба
33'
33'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Деку
Деку
0
Коул
Джо Коул
0
Старридж
Даниэль Старридж