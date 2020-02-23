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Матч-центр
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Маартен Стекеленбург
№22
Вратарь
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Команда
Эвертон
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 сент. 1982 (37) лет
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Кристал Пэлас
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Эвертон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Эвертон
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Манчестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Бернли
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Эвертон
0
Арсенал
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Челси
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Эвертон
3
Челси
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Борнмут
3
Эвертон
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Эвертон
3 : 2
Вулверхэмптон
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Эвертон
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Эвертон
0
был в запасе