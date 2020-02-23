Маартен Стекеленбург
№22
Вратарь
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Команда
Эвертон
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 сент. 1982 (37) лет
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 15:30
Эвертон
3 : 1
Кристал Пэлас
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Эвертон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Уотфорд
2 : 3
Эвертон
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Уотфорд
2
Эвертон
3
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Эвертон
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
был в запасе
Манчестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Эвертон
1
Бернли
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:30
был в запасе
Эвертон
0
Арсенал
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
3 : 1
Челси
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:30
был в запасе
Эвертон
3
Челси
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
был в запасе
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Борнмут
3
Эвертон
1
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
Эвертон
3 : 2
Вулверхэмптон
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Эвертон
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Эвертон
0
был в запасе