Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Маунт 14
Педро 21
Виллиан 51
Жиру 54
4:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
8 марта 2020, 17:00 МСК
8.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
22
Виллиан
Виллиан
51'
51'
71
11
Педро
Педро
21'
21'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
18
Жиру
Оливье Жиру
54'
54'
86
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
14'
14'
60
47
Гилмор
Билли Гилмор
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
5
Томори
Фикайо Томори
24
Джеймс
Рис Джеймс
55
Анджорин
Фаустино Анджорин
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
57
Броя
Армандо Броя
Эвертон
мин
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
8
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
46
13
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
41
Дэвис
Том Дэвис
58
30
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
13
Мина
Йерри Мина
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен