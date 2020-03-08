Матч завершен
Челси
Лондон
Маунт 14
Педро 21
Виллиан 51
Жиру 54
4:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
8 марта 2020, 17:00 МСК
8.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
22
Виллиан
Виллиан
51'
51'
71
11
Педро
Педро
21'
21'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
18
Жиру
Оливье Жиру
54'
54'
86
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
14'
14'
60
47
Гилмор
Билли Гилмор
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
5
Томори
Фикайо Томори
24
Джеймс
Рис Джеймс
55
Анджорин
Фаустино Анджорин
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
57
Броя
Армандо Броя
Эвертон
мин
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
8
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
46
13
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
41
Дэвис
Том Дэвис
58
30
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
13
Мина
Йерри Мина
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен