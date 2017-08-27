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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 27
Мората 40
2:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2017, 15:30 МСК
27.08.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
30
Луис
Давид Луис
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
27'
27'
90
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
89
9
Мората
Альваро Мората
40'
40'
78
11
Педро
Педро
75
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
31
Томори
Фикайо Томори
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
16
Кенеди
Роберт Кенеди
17
Мусонда
Шарли Мусонда
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
83
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
46
10
Руни
Уэйн Руни
90
9
Рамирес
Сандро Рамирес
62
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
43
Кенни
Джонджо Кенни
15
Мартина
Куко Мартина
12
Леннон
Аарон Леннон
21
Бешич
Мухамед Бешич
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
31
Лукман
Адемола Лукман