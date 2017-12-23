Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
23 дек. 2017, 15:30 МСК
23.12.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
7
Боласи
Янник Боласи
19
Ниасс
Умар Ниасс
9
Рамирес
Сандро Рамирес
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи